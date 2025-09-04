Milyonluk soygun: 9,5 milyon avro değerindeki tarihi eserler ortadan kayboldu

Fransa’nın Limoges kentinde bulunan Adrien Dubouche Ulusal Müzesi’nde değeri 9,5 milyon avro olan tarihi eserler çalındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre olay dün gece meydana geldi. Tarihi seramik eserlerin sergilendiği müzeye giren hırsızlar, Çin menşeli bir vazo ile iki seramik tabağı çaldı. Çalınan eserlerin toplam değerinin 9,5 milyon avro olduğu belirtildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini duyurdu.

MÜZEDE 18 BİNDEN FAZLA ESER VAR

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ’dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan koleksiyonuyla tanınıyor. Müze, 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

fransa
