21 ilde FETÖ operasyonu! 25 kişi tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda 41 şüpheliyi yakaladık. Bunlardan 25’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.”

OPERASYONUN DETAYLARI

Yerlikaya’nın aktardığına göre operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova illerinde gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin;

FETÖ’nün “bilişim yapılanması” ve “güncel yapılanması” içinde faaliyet yürüttüğü,

Örgüt içerisindeki sorumlularla irtibat halinde oldukları,

FETÖ’nün “Gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde barındıkları tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen kişilerin de yakalandığı belirtildi.

“MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ”

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”