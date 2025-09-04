Vatan Partisi’nden kız ortaokulu uygulamasına tepki: “Ortaçağı canlandıramazsınız”

Bursalı, partisinin Genel Merkezi’nde yaptığı basın açıklamasında, söz konusu uygulamayı sert ifadelerle eleştirdi.

Ankara Dikmen’de, 2025-2026 eğitim öğretim dönemiyle birlikte kayıt alacağı açıklanan ilk “kız ortaokulu”nun, Nevzat Ayaz Kız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açıldığı duyuruldu. Okulun resmi sitesinde “Ankara'nın tek kız ortaokulu olarak sizleri bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, kız çocuklarını okula göndermeyen aileleri gerekçe göstererek, uygulamanın amacının “kız çocuklarını okullaştırmak” olduğunu söylemişti.

Medyada yer alan bilgilere göre, Adana, Gaziantep, Karaman, Kastamonu, Manisa ve Şanlıurfa’da da benzer şekilde toplam 7 kız ortaokulunun daha açılması planlanıyor.

“CUMHURİYET’İN EĞİTİM FELSEFESİNE DİNAMİT”

Bursalı, karma eğitimin Cumhuriyet’in temel kazanımlarından biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilköğretimde, 1926’da ortaöğretimde karma eğitime geçildi. Türk millî eğitiminin amacı, bütün fertleri kapsar. Kadın-erkek ayrımı yoktur.”

“Toplumu ortaokuldaki çocuklarımızdan üniversiteye, iş hayatından siyasete kadar kadın-erkek diye bölemezsiniz.”

“Kadını toplum hayatından uzaklaştıramazsınız. Bu uygulama Cumhuriyet’in temel eğitim felsefesine, laikliğe ve milli birliğe tamamen aykırıdır.”

“ORTAÇAĞI CANLANDIRAMAZSINIZ”

Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı, uygulamanın toplumda ayrışmaya yol açacağını savundu.

“Eğer istenen yalnızca kadınların eğitim göreceği yapılar ise buna asla izin verilmeyecektir. Türkiye’yi, evlatlarımızı ve okullarımızı Ortaçağa hapsetmeye kimsenin gücü yetmez.”

Bursalı ayrıca, Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık bulunduğunu belirterek, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

“AK PARTİ’NİN İFLAS EDEN EĞİTİM POLİTİKALARI”

Bursalı, iktidarın eğitim politikalarını da hedef aldı:

“İhtiyaç fazlası imam hatipler açtılar, dolduramadılar.”

“Kadın üniversiteleri kurmaya kalktılar, olmadı.”

“Şimdi de ortaokullarda kız-erkek ayrımına gidiyorlar.”

“22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, hâlâ öğrenci taleplerini tespit edemiyor, insan kaynağını planlayamıyorlar” ifadelerini kullandı.

VATAN PARTİSİ’NDEN HUKUK VURGUSU

Bursalı, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4., 8. ve 15. maddelerine atıf yaparak, kız ve erkeklerin birlikte eğitim görmesinin esas olduğunu vurguladı.

“Bu uygulama hem yasalara hem Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Konunun takipçisi olacağız” dedi.