Birleşik Metal-İş’ten dikkat çeken zam talebi: “Metal işçisi kazanırsa bütün işçiler kazanır”

Kadıköy’deki genel merkezde üyelerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde olduklarını ve toplu pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde başlamasını beklediklerini söyledi.

Atar, söz konusu sözleşmenin özel sektördeki en büyük ve en fazla işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi olduğuna dikkat çekerek, “Metal işçisi kazanırsa bütün işçiler kazanır” sözünün gerçek bir duruma işaret ettiğini vurguladı.

11 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Atar, yapılacak sözleşmenin sendikanın örgütlü olduğu 32 işletme bünyesindeki 43 fabrikadan yaklaşık 11 bin işçiyi kapsadığını aktardı. Tüm fabrikalardan üyelerin görüş ve önerilerinin alındığını belirtti.

Metal işçilerinin ağırlaşan koşullar altında çalıştığını ve hayatlarının giderek zorlaştığını kaydeden Atar, şu değerlendirmede bulundu:

“Metal işçilerinin reel ücretleri sürekli gerilemektedir. Hemen her gün yapılan zamlar karşısında gündelik temel ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelmiştir. İnsanca yaşayacak bir ücret almak yaşamsal bir meseledir. Bir metal işçisi ikramiye ve gelir vergisi istisnası dahil net 55 bin 511 TL ücret almaktadır. Aldığımız ücret yoksulluk sınırının neredeyse yarısıdır.”

ÜCRET TEKLİFİ 3 KALEMDEN OLUŞUYOR

Atar, ücret zam tekliflerinin 3 bölümden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

“İlk olarak düşük ücretli işçilerin ücretlerinin bir ölçüde yükseltilmesi amacıyla saat ücreti 170 TL'nin altında olan işçilerin saatlik ücretlerinin 170 TL'ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Bu teklif şu anlama gelmektedir, aylık ikramiye dahil net 31 bin 250 TL'nin altında ücret alan işçilerin öncelikle 31 bin 250 TL'ye getirilmesidir. Bu iyileştirmeden sonra tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 ve bunun üzerine de seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediyoruz. 3 kalemden oluşan ücret zam teklifimizin oransal karşılığı ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5'tir. Teklif ettiğimiz bu zam oranıyla ortalama bir metal işçisinin ücreti ikramiye ve vergi istisnası dahil yüzde 15'lik vergi dilimine göre net 84 bin 666 TL olacaktır.”