Moldova seçimlerini ikinci turda Sandu kazandı

Sonuçlara göre Batı yanlısı aday Maia Sandu'nun oy oranı yüzde 54,95 (910.437 oy) olarak kaydedildi. Rusya ile iyi tanıtımların kuruluşunu savunan muhalif aday Alexandr Stoianoglo ise yüzde 45,05 (746,387 oy) oranında kaldı.

Yaklaşık 3,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde katılma oranı yüzde 54'ü aşarak önceki iki seçim geride kaldı.

Diaspora Oyları Sandu'ya Zaferi Getirdi

Sandıkların kapanmasına kadar Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi (PSRM) adayı Alexandr Stoianoglo önde görünürken, diaspora oylarının kişilerinin yarışı, Eylem ve Dayanışma Partisi'nden (PAS) Cumhurbaşkanı Maia Sandu sona erdi. Seçimlerde kullanılan yaklaşık 1,7 milyon oydan 320 bine yakın yurt dışı seçmenler tarafından verildi ve kritik seçimlere yurt dışı seçimlerin büyük ilgi gördüğü dikkat çekti.

Zafer Konuşmasında "Herkesin Cumhurbaşkanı Olma" Sözü

Sandu, zafer konuşmasında, program süresinin yaz aylarında yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanması ve demokrasinin korunmasının sağlanmasını vurguladı. Oylamaya katılan tüm adaylara teşekkür eden Sandu, “Ülkenin her köşesinden katılmasına izin veren tüm seçmenlerimize teşekkür ederim. Özellikle büyük bir katılım gösteren Kişinev sakinlerine ve rekor katılım sağlayan gençlere minnettarım. Ülke dışında olağanüstü bir seferberlik gösteren yurttaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Sandu, hem kendisini hem de rakibini kabul ederek tüm seçmelerin dikkate alınmadığını ve "herkesin cumhurbaşkanı" olmayı hedeflediğini ifade etti.