Moskova'da Türk iş insanları Ramazan Bayramı'nı kutladı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk iş insanları Ramazan Bayramını kutladı.

Moskova'da Türk iş insanları Ramazan Bayramı'nı kutladı!
Editör: Metehan Gül

Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkanı Erdem Acay, Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik çalışanları katıldı.

Moskova'da Türk iş insanları Ramazan Bayramı'nı kutladı! - Resim : 1

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramını kutlayarak, "Türk iş adamları Rusya'da başarılı olduğu sürece bizim de büyükelçilik olarak etkimiz daha da güçlenecektir. Bunun için temel hedefimiz sizin mümkün mertebe burada daha çok yatırım yapmanız, ticaretimizi artırmanızdır. Bu sadece sizler için değil, Türkiye için de önemli." dedi.

RTİB Başkanı Acay da Rusya'nın ticaret alanında potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Moskova'da Türk iş insanları Ramazan Bayramı'nı kutladı! - Resim : 2

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Türk Rus iş birliği # ramazan bayramı
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