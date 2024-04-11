Moskova'da Türk iş insanları Ramazan Bayramı'nı kutladı!

Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkanı Erdem Acay, Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik çalışanları katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramını kutlayarak, "Türk iş adamları Rusya'da başarılı olduğu sürece bizim de büyükelçilik olarak etkimiz daha da güçlenecektir. Bunun için temel hedefimiz sizin mümkün mertebe burada daha çok yatırım yapmanız, ticaretimizi artırmanızdır. Bu sadece sizler için değil, Türkiye için de önemli." dedi.

RTİB Başkanı Acay da Rusya'nın ticaret alanında potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.