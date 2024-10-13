NATO tarihinde bir ilk!

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, önümüzdeki hafta NATO ve G7 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya gelerek güçlerini duyurdu.

16-21 Ekim tarihleri ​​arasında Avrupa'yı ziyaret edeceklerini belirten Nakatani, bu ziyaretin amacının, Japonya ile benzer düşüncelere sahip ülkeler arasındaki ilişkilerde olduğunu vurguladı. "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemine dikkat çeken Nakatani, "Günümüzün güvenlik ortamında, Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği birbirinden ayrı düşünülemez" ifadesini kullandı.

Nakatani, Avrupa ziyaretinde ve İtalya savunma bakanlarıyla, üç ülkenin ortak olarak geliştirdiği yeni nesil İngiltere savaş uçağı projesini iletecek.

NATO savunma bakanları ise 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel'de toplanacak.