NATO'dan doğu kanadına "Doğu Gözcüsü" hamlesi: Entegre savunma sistemi kuruluyor!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) 9 Eylül’ü 10 Eylül’e bağlayan gece Polonya hava sahasına girdiğini hatırlattı. NATO ve Polonya’nın hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini belirten Rutte, şunları söyledi: “Yaşananlar münferit bir olay değildi. Rusya'nın doğu kanadımızdaki hava saldırılarındaki pervasızlığı giderek artıyor. Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da hava sahamızı ihlal eden İHA'lar gördük. İster kasıtlı ister kasıtsız olsun, bu tehlikeli ve kabul edilemez.”

Rutte, olayın ardından NATO Antlaşması’nın 4. maddesi uyarınca müttefiklerle istişare yapıldığını vurgulayarak, “NATO, doğu kanadımızdaki duruşumuzu daha da güçlendirmek için Doğu Gözcüsü'nü başlatıyor. İlerleyen günlerde başlayacak olan bu askeri faaliyet, Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya ve diğerleri de dahil olmak üzere müttefiklerden gelen çeşitli unsurları içerecek. Daha geleneksel askeri yeteneklerin yanı sıra bu girişim, İHA'ların kullanımıyla ilgili özel zorlukları ele almak üzere tasarlanmış unsurlar da içerecek.” dedi.

GRYNKEWICH: “KAPSAMLI VE ENTEGRE BİR YAKLAŞIM”

Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, “Eastern Sentry”nin doğu kanadında tamamen yeni bir savunma tasarımı anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi: “Daha önce doğu kanadında kendimizi organize etme şeklimiz, farklı noktalarda ayrı hava devriyeleri ve birkaç ayrı noktada kara tabanlı hava savunma sistemleri uygulamaktı. Tehditleri gördükçe, her bir ülkeyle ayrı ayrı çalışıyorduk. Bu, kapsamlı ve entegre bir yaklaşım olacak ve ek kaynaklarla hattaki boşlukları doldurabileceğiz. Belirli bir tehdit anında savunma yapmak için kuvvetlerimizi ihtiyaç duyduğumuz yerlere yoğunlaştırabileceğiz. Tüm doğu kanadında çok daha iyi bir iletişim kuracağız, böylece bu savunmaya gerçekten entegre bir yaklaşım olacak.”

RUSYA’NIN POLONYA HAVA SAHASINI İHLALİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri, 10 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasında “eşi benzeri görülmemiş” ihlaller yaşandığını duyurmuştu. Bazı İHA’ların düşürüldüğü belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Polonya topraklarındaki tesislerin hedef alınmadığını savunmuş ve konuyla ilgili Polonya ile istişarelere hazır olduklarını açıklamıştı.