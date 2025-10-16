Nestle’de kriz büyüyor: Binlerce kişi işten çıkarılacak!

Dünyanın en büyük paketli gıda ve içecek üreticisi Nestlé, yeni CEO’su Philipp Navratil’in maliyetleri düşürme stratejisi kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde 16 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Şirket, bu hamlenin en yüksek getiri potansiyeline sahip ürünlere odaklanmak için atılmış zor ama gerekli bir adım olduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Nestlé’nin 2025’in ilk dokuz ayında kahve ve şekerleme gibi ana kategorilerde güçlü satışlar bildirmesinin ardından gelen bu karar, gıda devinin yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı.

Şirketin Nescafe, KitKat ve Maggi gibi yüzlerce markası bulunuyor.

İKİ YILDA 16 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Nestlé, yaptığı açıklamada 12 bin beyaz yakalı çalışan ile birlikte toplam 16 bin pozisyonun kaldırılacağını bildirdi. Bu işten çıkarmalarla şirketin yılda yaklaşık 1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 940 milyon sterlin) tasarruf edeceği belirtildi.

Açıklamanın ardından Nestlé’nin hisse fiyatı kısa sürede yüzde 7,5 yükseldi.

CEO NAVRATIL: “DAHA HIZLI DEĞİŞMEMİZ GEREKİYOR”

Nestlé’nin yeni CEO’su Philipp Navratil, şirketin geleceğe hazırlanmak için köklü bir dönüşümden geçmesi gerektiğini belirtti.

Navratil yaptığı açıklamada, “Performans odaklı, pazar payı kaybetmeyi kabul etmeyen ve kazanmanın ödüllendirildiği bir kültür yaratıyoruz... Dünya değişiyor ve Nestlé’nin daha hızlı değişmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Hisse senedi analisti Diana Radu, alınan kararların Navratil’in yönetiminde Nestlé’nin maliyet politikalarında “daha önce gizli kalan alanlara şeffaflık getirme” hedefini yansıttığını belirtti.

ŞİRKETTE SALLANTILI DÖNEM

Philipp Navratil, Eylül ayında görevden alınan eski CEO Laurent Freixe’in yerine atanmıştı. Freixe, doğrudan astı olan bir çalışanla romantik ilişki yaşadığı halde bunu açıklamadığı gerekçesiyle şirketten ayrılmıştı.

Aynı dönemde Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke de görev süresi dolmadan koltuğunu bırakmıştı. Yatırımcılar, şirketin uzun süredir devam eden yönetim sorunlarından Bulcke’yi sorumlu tutuyordu.

“BEBEK MAMALARINDA YÜKSEK ŞEKER”

Şirket, geçtiğimiz yıl da bebek mamalarındaki yüksek şeker oranı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. İsviçreli bir sivil toplum kuruluşu ile Uluslararası Bebek Maması Eylem Ağı (IBFAN) tarafından yapılan araştırmada, Nestlé’nin düşük ve orta gelirli ülkelerde sattığı bebek mamalarının “sağlıksız düzeyde yüksek şeker” içerdiği ortaya çıkmıştı. Rapora göre, zengin ülkelerde satılan ürünlerin çoğunda ilave şeker bulunmuyordu.