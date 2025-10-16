Eczacı kalfasına kan donduran saldırı: “İlacı yanlış verdin” dedi, sopa ve bıçakla saldırdı

Mersin’in Erdemli ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi eklendi.

Merkez Mahallesi’nde, Erdemli Devlet Hastanesi’nin acil girişinin karşısında bulunan Meryem Eczanesi’nde yaşanan olayda, bir hasta yakını eczacı kalfasına muadil ilaç verdiği gerekçesiyle saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, İsmail T. isimli şahıs, yaklaşık 1,5 ay önce babasına verilen ilacın reçetede yazan değil, eşdeğer ilaç olduğunu fark ederek eczacı kalfası Arif Fidan ile tartıştı. Olayın ardından eczaneden ayrılan saldırgan, sabah saatlerinde elinde sopayla tekrar eczaneye geldi.

SOPAYLA VURDU, SONRA BIÇAK ÇIKARDI

Eczaneye girer girmez Fidan’a saldıran İsmail T., elindeki sopayla eczacı kalfasının başına vurarak yaraladı. Ardından arka cebinden çıkardığı bıçakla tezgahın arkasında duran Fidan’ın üzerine yürüdü.

Saldırganın elindeki bıçağı açmaya çalıştığı sırada eczacı kalfası kendini savunmaya çalıştı, içeride kısa süreli bir arbede yaşandı. O sırada çevredeki vatandaşlar eczaneye girerek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı.

“BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ”

Olayın ardından Mersin Eczacılar Odası üyeleri, saldırının gerçekleştiği eczane önünde bir araya gelerek şiddeti kınadı. Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, burada yaptığı açıklamada, saldırının bir hekimin hastasını “eş değer ilaç” konusunda yanlış bilgilendirmesi sonucu yaşandığını ileri sürdü.

Aydın, “Saldırı, bir hekimin hastasını, eczaneden temin edilen eş değer ilaç hakkında yanlış yönlendirmesi sonucu gerçekleşmiştir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için tüm sağlık çalışanları olarak omuz omuza mücadele ederken, bir eczane çalışanına yönelik böyle bir saldırının yaşanması kabul edilemez,” dedi.

Aydın ayrıca, “Eşdeğer ilaç, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, etkinliği ve güvenirliği bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlardır,” ifadelerini kullanarak kamuoyuna çağrıda bulundu.