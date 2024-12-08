Netanyahu'dan itiraf: Suriye'nin sorumlusu biziz açıklaması

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, işgalci İsrail devletinin emperyalist saldırganlığını gözler önüne serdi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Esad rejimi, İran’ın bölgedeki etkisini artırma çabalarının önemli bir parçasıydı. Ancak İsrail, İran ve vekillerine karşı kararlılıkla durarak onların stratejik planlarını bozdu. Suriye'nin bu noktaya ulaşılması, düşmanlarımıza indirilen doğrudan darbelerin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi ve Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi işgal etti. İsrail basını ise İsrail ile HTŞ arasında yapılan temasları yazdı. PKK da Suriye’de PKK yeni sürecin mevzisine girdi. .