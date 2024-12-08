Netanyahu'dan itiraf: Suriye'nin sorumlusu biziz açıklaması

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Beşar Esad'ın düşüşü onun ana destekçileri olan İran ve Hizbullah'a yönelik saldırılarımızın sonucuydu." ifadelerini kullandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Netanyahu'dan itiraf: Suriye'nin sorumlusu biziz açıklaması
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, işgalci İsrail devletinin emperyalist saldırganlığını gözler önüne serdi. 

Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Esad rejimi, İran’ın bölgedeki etkisini artırma çabalarının önemli bir parçasıydı. Ancak İsrail, İran ve vekillerine karşı kararlılıkla durarak onların stratejik planlarını bozdu. Suriye'nin bu noktaya ulaşılması, düşmanlarımıza indirilen doğrudan darbelerin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi ve Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi işgal etti. İsrail basını ise İsrail ile HTŞ arasında yapılan temasları yazdı. PKK da Suriye’de PKK yeni sürecin mevzisine girdi. .

İsrail Şam'ı vurduİsrail Şam'ı vurduDünya
netenyahu israil suriye
Günün Manşetleri
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Polonez işçileri kefenlerini giydi
Suriye'nin sorumlusu biziz açıklaması
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Trafik denetimi verileri açıklandı
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme
Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor" "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?" "Neyin bayramını kutluyorsunuz?"