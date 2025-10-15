Netanyahu’dan tehdit gibi açıklama: “Silahsızlanmazlarsa kıyamet kopar!”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli haber kanalı CBS’e verdiği röportajda, Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Barışa bir şans verme konusunda anlaştık. Dedik ki, ilk kısmı tamamlayalım ve şimdi de ikinci kısma şans verelim” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin kalıcı hale gelebilmesi için Hamas’ın silahsızlanmasının şart olduğunu vurgulayan Netanyahu, “Birincisi, Hamas’ın silahlarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi, Gazze’de silah fabrikalarının olmadığından emin olunmalı. Gazze’ye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Silahsızlanma budur” dedi.

“O ZAMAN KIYAMET KOPACAK”

Netanyahu, Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde yaşanabilecek senaryolara ilişkin ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın sözlerine atıfta bulunarak, uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. “O zaman kıyamet kopacak. Ama umarım öyle olmaz. Umarım bunu barışçıl bir şekilde yapabiliriz. Biz buna kesinlikle hazırız” diyen Netanyahu, İsrail’in olası bir çatışmaya karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

İsrail lideri ayrıca, bölgedeki kalıcı barışın yalnızca İsrail için değil, tüm dünya için büyük bir kazanım olacağını ifade ederek, “Bölgede barışın tesis edilmesi, İsrail halkına, bölge halkına ve dünya halklarına verilebilecek en büyük hediye olacaktır” şeklinde konuştu.

Netanyahu, “savaşın bittiğini ilan etmesi için ne gerektiği” yönündeki soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi. İsrail’in güvenliğinin, sadece kendileri için değil, tüm özgür dünya için de kritik öneme sahip olduğunu belirtti. “Öngörülebilir gelecekte, sadece İsrail için değil, özgür ve medeni dünya için de kendini savunma yeteneğinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özgürlük kalıcı veya otomatik değildir. Özgür toplumları savunamazsanız, otoriter veya totaliter rejimler tarafından ele geçirilirler” ifadelerini kullandı.

“BENİM GÖREVİM YAHUDİ DEVLETİNİ KORUMAK”

Röportajda, Donald Trump’ın İsrail Meclisi’nde kendisi için kullandığı “kolay biri değil” sözleri de hatırlatıldı. Netanyahu, bu yoruma karşılık, “Yani, umarım ülkemin geleceğini ilgilendiren konularda çok katı olduğum için öyle söylüyordur. Bana söylenenin doğru olduğuna inandığımda ‘doğrudur’ derim, ‘hayır’ demem gerektiğini düşündüğümde de bunu söylerim. Bu benim işim. Benim görevim Yahudi devletini korumak ve Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak” yanıtını verdi.