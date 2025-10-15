Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: “Böyle büyük bir takıma karşı sahaya tüm gücünüzü koymazsanız hiçbir şansınız olmaz”

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’ye 4-1 mağlup olan Gürcistan’ın teknik direktörü Willy Sagnol, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının mücadele gücünü kaybettiğini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından oyuncularının mücadele gücünden memnun olmadığını söyledi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sagnol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Maça düşük tempoyla, sanki rahat kazanabilecekmişiz gibi başladık ama böyle büyük bir takıma karşı sahaya tüm gücünüzü koymazsanız hiçbir şansınız olmaz. Onların oyuncuları büyük liglerde oynuyor, önemli maçların anlamını biliyorlar ve bu bilinçle oynadılar. Biz ise o şekilde başlamadık. İşte en büyük fark buydu.”

Sagnol, geçen yılki Avrupa Şampiyonası’ndan sonra oyuncularına mücadele ruhlarını korumaları gerektiğini hatırlattığını belirterek, “Geçen yıl bizi tanımlayan şey mücadele ruhumuz, birlikteliğimiz ve son düdüğe kadar savaşmamızdı. Son dönemde bu odak noktamızı kaybettiğimizi düşünüyorum.” dedi.

Teknik adam, açıklamasında geleceğe dair hedeflerine de değindi:

“Her maçta iyi sonuç alabilmek için çok sıkı mücadele etmemiz gerektiğini bildiğimiz döneme geri dönmeliyiz. Son zamanlarda bunu unuttuk. Önümüzdeki haftalarda daha motive bir Gürcistan izletmek istiyoruz.”

Sagnol, ikinci yarıda toparlanmalarına rağmen farkın açılmasını “oyunun başındaki konsantrasyon eksikliğine” bağladı ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Oyuncularıma inanıyorum. Gürcistan yeniden başarılı olabilir. Ancak her maçta yüzde 100’ümüzü vermezsek hiçbir şansımız yok. Farkı bireysel yetenekler değil, güçlü bir takım olmak yaratır.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye Gürcistan
