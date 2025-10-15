Tekirdağ’da tur aracı kazası: Bir kişi yaşamını yitirdi

Feci kaza, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Haliç Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Malkara’dan Keşan istikametine seyir halinde olan H.G. (65) yönetimindeki 34 FIC 124 plakalı özel bir şirkete ait tur aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Olcay Canbay’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 42 yaşındaki Canbay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tur minibüsü ise bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.