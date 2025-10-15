Tekirdağ’da tur aracı kazası: Bir kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Haliç Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, tur minibüsünün çarptığı 42 yaşındaki Olcay Canbay yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da tur aracı kazası: Bir kişi yaşamını yitirdi
Yayınlanma: Güncellenme:

Feci kaza, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Haliç Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Malkara’dan Keşan istikametine seyir halinde olan H.G. (65) yönetimindeki 34 FIC 124 plakalı özel bir şirkete ait tur aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Olcay Canbay’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 42 yaşındaki Canbay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tur minibüsü ise bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

15 Ekim Salı 2025 Çarşamba hava durumu: Meteoroloji'den kritik uyarı | Bu illere sağanak yağış uyarısı yapıldı15 Ekim Salı 2025 Çarşamba hava durumu: Meteoroloji'den kritik uyarı | Bu illere sağanak yağış uyarısı yapıldıHava Durumu
CHP İl Başkanlığında kriz! Genel merkeze bayrak açan il yönetimi binaya kendilerini kilitlediCHP İl Başkanlığında kriz! Genel merkeze bayrak açan il yönetimi binaya kendilerini kilitlediSiyaset
Altın ve gümüşte tehlike çanları! İslam Memiş’ten flaş uyarı: Milyonlarca yatırımcı zarar edebilirAltın ve gümüşte tehlike çanları! İslam Memiş’ten flaş uyarı: Milyonlarca yatırımcı zarar edebilirAltın Fiyatları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ
Günün Manşetleri
İYİ Partili Çömez ile DEM Partili Buldan arasında sert tartışma
Ahmed Şara yarın Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak
421 zehir taciri tek tek yakalandı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kara yollarında 5G destekli akıllı ulaşım dönemi başladı!
Yalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon!
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
1,3 milyar liralık kara para trafiği ortaya çıkarıldı!
Çok Okunanlar
Bahar 54. bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full HD tek parça Bahar 54. bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full HD tek parça
Tekirdağ’da tur aracı kazası: Bir kişi yaşamını yitirdi Tekirdağ’da tur aracı kazası: Bir kişi yaşamını yitirdi
“4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu.” “4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu.”
“Böyle büyük bir takıma karşı sahaya tüm gücünüzü koymazsanız hiçbir şansınız olmaz” “Böyle büyük bir takıma karşı sahaya tüm gücünüzü koymazsanız hiçbir şansınız olmaz”
İslam Memiş’ten flaş uyarı: Milyonlarca yatırımcı zarar edebilir İslam Memiş’ten flaş uyarı: Milyonlarca yatırımcı zarar edebilir