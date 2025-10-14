CHP İl Başkanlığında kriz! Genel merkeze bayrak açan il yönetimi binaya kendilerini kilitledi

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan ve parti üyeleri, önceki dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun parti içinde kutuplaşmaya yol açtığını belirterek, genel merkezin sessizliğini protesto etti. İl Başkanı Özcan ve partililer, tepki amacıyla parti binasında kendilerini kilitleyerek nöbet başlattı.

Kemal Özcan yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana partide iç huzuru sağlamak için çaba gösterdiklerini ancak Şaroğlu’nun tutumunun buna engel olduğunu söyledi. Özcan, “Yönetime geldiğimizden beri partide iç huzuru sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Ancak önceki dönem Milletvekilimiz Polat Şaroğlu'nun partiyi kutuplaştırmasını, partilileri birbirine düşürmesini engellemeyi tüm çabalarımıza rağmen başaramadık” ifadelerini kullandı.

Özcan, durumu defalarca genel merkeze ilettiklerini fakat dönüş alamadıklarını belirterek, “Cumartesi günü Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ensar Aytekin'e, Polat Şaroğlu'nun Tunceli'deki durumunu anlattık, ancak hala bize dönüş olmadı. Dün de Başkan Yardımcısı Ali Abbas başkana durumu izah ettik, yine dönüş yok” dedi.

“Polat Şaroğlu, kendisine rakip olarak gördüğü isimlere destek vermeyerek ve çalışmayarak seçim kaybettirdi. Pertek ve Ovacık ilçelerindeki yöneticileri görevden aldırıp yerine kendi sözünden çıkmayacak isimleri getirdi. Şimdi de merkez ilçe yönetimini devre dışı bırakmaya çalışıyor. Ancak bu tavır halkta karşılık bulmuyor. Polat Şaroğlu kaybetmiştir, hem de bir daha dönmemek üzere kaybetmiştir.”

Özcan, talepleri karşılanana kadar parti binasından çıkmayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı

BU YAPILANLARA SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

“Polat Şaroğlu, gençlik kolları seçimine el atar, kadın kolları seçimine el atar, ilçe seçimlerine el atar, merkez ilçe seçimine el atar, delegelerin belirlenmesine el atar, il yönetimi seçimine el atar. Seçim takvimi başladığı halde Pertek ve Ovacık gibi iki önemli ilçemizi kendisine biat etmediği için görevden aldırabiliyor. Biz kayyımlara karşı mücadele eden bir partiyiz, ama aynı uygulama burada yaşanıyor. Bu yapılanlara sessiz kalmamız mümkün değildir.”

Özcan, genel merkezin uyarılarına rağmen adım atmamasına tepki göstererek, “Tüm uyarılarımıza rağmen genel merkezimiz sorunlarımızı göz ardı etti. Biz de aldığımız karar gereği partiden çıkmayacağız. Genel merkez bizi dinleyene kadar partiyi terk etmeyeceğiz. Örgütlerimiz şimdiye kadar ‘partimiz zarar görmesin’ diye sessiz kaldı, artık bu haksızlığa sessiz kalamayız” dedi.