Netanyahu'nun olmadığı törende ateşkes anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Gazze’nin geleceği ve İsrail-Hamas ateşkesi anlaşmasının ilk aşamasının yürürlükte olduğu bir dönemde Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentine geldi. “Peace 2025” temasıyla düzenlenen zirveye 20’den fazla dünya lideri katıldı.

Katılımcılar arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden üst düzey yetkililer yer aldı.

Liderler, “Peace 2025” yazısının önünde toplu fotoğraf çektirdikten sonra anlaşmanın imza törenine geçti. ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile birlikte belgeyi imzaladı. Trump, imzalanan metnin “çok sayıda kural, yönetmelik ve düzenlemeyi kapsadığını” belirtti.

'BU NOKTAYA GELMEK 3 BİN YIL SÜRDÜ'

Törende konuşan Trump, tarihi anlaşmayı şu sözlerle duyurdu: “Bu noktaya gelmek 3.000 yıl sürdü. İnanabiliyor musunuz? Ve bu anlaşma kalıcı olacak.”

ABD Başkanı, konuşmasının devamında bu anlaşmayı bölge için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi: “Bu gün, bu bölgedeki ve dünyadaki insanların çalıştığı, çabaladığı, umut ettiği ve dua ettiği gündür. Son bir ayda inanılmaz işler yaptılar. Kimse bunun olabileceğini düşünmedi. Tarihi anlaşmayı imzaladık; milyonlarca insanın duaları nihayet cevabını buldu.”

NETANYAHU TÖRENDE YOKTU

Euronews'e göre, tarihi imza töreninde ve Mısır’daki görüşmelerde dikkat çeken bir eksik vardı: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Trump tarafından doğrudan davet edilmesine rağmen Netanyahu, dini bir bayram nedeniyle törene katılmadı.

Günün ilerleyen saatlerinde Trump, İsrail Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Netanyahu’yu “en büyük savaş liderlerinden biri” olarak tanımlarken, Netanyahu da Trump için “İsrail’in Beyaz Saray’daki en büyük dostu” ifadelerini kullandı.

Knesset’te yaptığı konuşmada Trump, Orta Doğu’da yeni bir şafak ilan ettiğini ve Gazze savaşının sona erdiğini söyledi. Ancak kalıcı barışın önünde hala zorluklar bulunduğuna da dikkat çekti.

Ateşkes anlaşmasının ilk somut adımları da hızla atıldı. Hamas, pazartesi günü elinde tuttuğu son 20 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Karşılığında İsrail, anlaşma kapsamında Filistinli tutukluları salıverdi.

İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI

Trump, barış planının ikinci aşamasının başladığını da duyurdu: “Bizim açımızdan başladı. İkinci aşama başladı. Aşamalar biraz karışık. Temizlik başlayacak. Gazze’ye bakarsınız, çok temizlenmesi gerekiyor.

Dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada ise yeniden inşa sürecine vurgu yaptı: “Şimdi yeniden inşa başlıyor. Yeniden inşa belki en kolay kısmı olacak. Bence en zor kısmı zaten hallettik. Hepimiz nasıl inşa edeceğimizi biliyoruz ve dünyadaki herkesten daha iyi biliyoruz.”