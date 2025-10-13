İzmir Büyükşehir yolsuzluk davasında yeni gelişme

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. hakkında açılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran yolsuzluk davasının ikinci duruşması, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcılık, davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Duruşmada, tutuklu sanıklardan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hazır bulundu.

Mahkemeye ayrıca CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sanık yakınları, müştekiler ve çok sayıda partili katıldı.

157 GÖZALTI, 60 TUTUKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan taşeron ihalelerde usulsüzlük iddialarıyla başlamıştı.

1 Temmuz 2025’te başlatılan operasyon kapsamında, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 60 kişi tutuklandı, 58 kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, İzmir’in Örnekköy, Gaziemir-Aktepe-Emrez ve Karabağlar bölgelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Sanıklar hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

BEŞ SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçen ay görülen ilk duruşmanın ardından İZBETON Yönetim Kurulu Üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ile eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edilmişti.

Buna karşın, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Hüseyin Şimşek ve Cihangir Lübiç’in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

DURUŞMADA MAĞDURLARIN İFADELERİ DİNLENDİ

Bugünkü duruşmada söz alan mağdurlar yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

Mağdur Hediye Aksu, “Şu an 1 lira ödeyecek durumum yok. Ben 815 bin TL ödedim. Genel Kurula katıldık ancak herhangi bir şeye imza atmadım. Para istediklerini duyunca toplantıyı terk ettim. Eskalasyon bedeli olarak 1 milyon ödeme istediler. Ben 30 bin lira kirayı veremiyorum. Barınmamı sağlayacak bir gelirim yok. Ben isim olarak kimseyi tanımıyorum. Sanıklardan davacı ve şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer mağdur Furkan Umur Zengin ise, “Kooperatif seçimleri öncesinde benim numaramı bulan birileri, 6 ay öncesinden beni arayarak kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. ‘Diğer etaplarda yolsuzluk tespit edildi, dördüncü etapta da olduğuna dair şüphelerimiz var. Bize oy verin, biz bu yolsuzlukları ortaya çıkartalım’ dediler. Ben maddi olarak mağdurum ama suçluların şu an sanık sandalyesinde oturanlar olduğuna emin değilim. Şikayetçi ve davacı değilim.” şeklinde konuştu.

Savcı mütalaasında, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik hakkında zorla getirme kararı talep etti. Mütalaada, mağdur ve müşteki taleplerinin kabulü istendi; ayrıca adli kontrolün kaldırılması talepleri reddedildi.

Savcı, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Barış Karcı, Heval Savaş Kaya ve Cihangir Lübiç’in tutukluluk halinin devamını talep ederken, Hüseyin Şimşek’in tahliyesine ve adli kontrol uygulanmasına karar verilmesini istedi.

“KAMU ZARARI YOK”

Mahkemeye, suçtan zarar gören taraflar arasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de bir yazı ulaştı. Belediye tarafından sunulan yazıda, seyahat bedelleri, konaklama ve organizasyon harcamalarıyla ilgili yapılan incelemelerde kamu zararına rastlanmadığı belirtildi.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya, mütalaaya karşı savunmalarını bir sonraki oturumda yapacaklarını beyan etti.

Mahkeme, verilen bir saatlik aranın ardından mağdur beyanlarının alınmasıyla duruşmayı sürdürdü.

Bir sonraki duruşmanın kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.