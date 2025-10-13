Panzerler sahnede! Kuzey İrlanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup A’da zirveyi ilgilendiren maçta Kuzey İrlanda, güçlü Almanya’yı Windsor Park’ta konuk ediyor. Her iki takım da 6 puanda ve liderlik yarışı alev alev!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup A’nın 8. haftasında nefes kesen bir mücadele sahne alacak.
Kuzey İrlanda - Almanya maçı 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.
Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Michael O’Neill yönetimindeki Kuzey İrlanda, grupta 3 maçta 6 puan topladı. Son olarak Slovakya’yı 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, moralli bir şekilde sahaya çıkıyor.
İlk 11: Peacock-Farrell – Ballard, McNair, Hume – Spencer, William, Charles, McCann, Devenny – Reid, Price
ALMANYA'DA GÖZLER ZİRVEDE
Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, grupta 3 maçta 6 puanla averajla lider durumda. Son olarak Lüksemburg’u 4-0’la geçen Panzerler, deplasmanda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
İlk 11: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlović, Goretzka – Wirtz, Gnabry, Adeyemi – Woltemade