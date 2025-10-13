Panzerler sahnede! Kuzey İrlanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup A’nın 8. haftasında nefes kesen bir mücadele sahne alacak.

Kuzey İrlanda - Almanya maçı 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Michael O’Neill yönetimindeki Kuzey İrlanda, grupta 3 maçta 6 puan topladı. Son olarak Slovakya’yı 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, moralli bir şekilde sahaya çıkıyor.

İlk 11: Peacock-Farrell – Ballard, McNair, Hume – Spencer, William, Charles, McCann, Devenny – Reid, Price

ALMANYA'DA GÖZLER ZİRVEDE

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, grupta 3 maçta 6 puanla averajla lider durumda. Son olarak Lüksemburg’u 4-0’la geçen Panzerler, deplasmanda da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

İlk 11: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlović, Goretzka – Wirtz, Gnabry, Adeyemi – Woltemade