Grup D’de zirve mücadelesi! İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup D’nin 8. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

İzlanda - Fransa maçı 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Mücadele, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İZLANDA'DA ZOR GÖREV

Grup D’de 3 maçta 3 puan toplayan İzlanda, 3. sırada yer alıyor. Son maçta evinde Ukrayna’ya 5-3 mağlup olan İzlanda, bu kez dev rakibini geçerek çıkış yakalamak istiyor.

Teknik direktör Arnar Gunnlaugsson, takımını 4-3-3 düzeniyle sahaya sürmeyi planlıyor.

İlk 11: Olafsson – Tomasson, Ingason, Gretarsson, Palsson – Ellertsson, Johannesson, Haraldsson – Gudjohnsen, Magnusson, Gudmundsson

FRANSA LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, grupta oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak 9 puanla lider durumda.

Son maçta Azerbaycan’ı 3-0 mağlup eden Horozlar, İzlanda deplasmanına moralli çıkıyor.

İlk 11: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Camavinga – Olise, Thauvin, Nkunku – Mateta

Fransa 3 maçta 9 puanla zirvede. Ukrayna 4 puanla ikinci sırada yer alırken, İzlanda 3 puanla üçüncü basamakta. Azerbaycan ise 1 puanla son sırada bulunuyor.