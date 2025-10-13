Grup D’de zirve mücadelesi! İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde dev randevu! Laugardalsvöllur Stadı’nda İzlanda, güçlü Fransa’yı ağırlıyor. Fransa liderliği perçinlemek isterken, İzlanda sürpriz bir sonuçla iddiasını yeniden canlandırmanın peşinde.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup D’nin 8. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

İzlanda - Fransa maçı 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Mücadele, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İZLANDA'DA ZOR GÖREV

Grup D’de 3 maçta 3 puan toplayan İzlanda, 3. sırada yer alıyor. Son maçta evinde Ukrayna’ya 5-3 mağlup olan İzlanda, bu kez dev rakibini geçerek çıkış yakalamak istiyor.
Teknik direktör Arnar Gunnlaugsson, takımını 4-3-3 düzeniyle sahaya sürmeyi planlıyor.

İlk 11: Olafsson – Tomasson, Ingason, Gretarsson, Palsson – Ellertsson, Johannesson, Haraldsson – Gudjohnsen, Magnusson, Gudmundsson

FRANSA LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, grupta oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak 9 puanla lider durumda.

Son maçta Azerbaycan’ı 3-0 mağlup eden Horozlar, İzlanda deplasmanına moralli çıkıyor.

İlk 11: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Camavinga – Olise, Thauvin, Nkunku – Mateta

Fransa 3 maçta 9 puanla zirvede. Ukrayna 4 puanla ikinci sırada yer alırken, İzlanda 3 puanla üçüncü basamakta. Azerbaycan ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

