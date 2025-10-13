Cardiff’te dev kapışma! Galler - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup J’de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Galler - Belçika maçı, 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Kritik mücadele S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Galler’in başkenti Cardiff’teki Cardiff City Stadyumu’nda oynanacak.

GALLER SÜRPRİZ PEŞİNDE

Grup J’de şu ana kadar 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galler, 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son maçında İngiltere’ye 3-0 kaybeden Galler, bu kez taraftarı önünde telafi peşinde olacak.

İlk 11: Darlow – N. Williams, Ampadu, Mepham, J. Da Silva – James, Sheehan, Cullen – Johnson, Moore, Thomas

BELÇİKA'DA HEDEF LİDERLİK

Grubun favorisi Belçika, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, son haftada Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kalsa da güçlü hücum hattıyla dikkat çekiyor.

İlk 11: Courtois – Castagne, Debast, Theate, De Cuyper – Raskin, Vanaken, De Bruyne, Doku, Lukebakio – Trossard

Grubun zirvesinde 6 maçta 12 puan toplayan Kuzey Makedonya bulunuyor.

Hemen arkasında 11 puanla Belçika, üçüncü sırada ise 10 puanla Galler yer alıyor.

Dördüncü sıradaki Kazakistan 6 puanda, Lihtenştayn ise puansız son sırada.