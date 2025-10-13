Cardiff’te dev kapışma! Galler - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde geceye damga vuracak maçlardan biri Cardiff’te oynanıyor. Grup J’nin iki güçlü takımı Galler ile Belçika karşı karşıya geliyor. Finallere giden yolda puanlar adeta altın değerinde.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup J’de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Galler - Belçika maçı, 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.
Kritik mücadele S Sport Plus ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Galler’in başkenti Cardiff’teki Cardiff City Stadyumu’nda oynanacak.
GALLER SÜRPRİZ PEŞİNDE
Grup J’de şu ana kadar 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galler, 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son maçında İngiltere’ye 3-0 kaybeden Galler, bu kez taraftarı önünde telafi peşinde olacak.
İlk 11: Darlow – N. Williams, Ampadu, Mepham, J. Da Silva – James, Sheehan, Cullen – Johnson, Moore, Thomas
BELÇİKA'DA HEDEF LİDERLİK
Grubun favorisi Belçika, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, son haftada Kuzey Makedonya ile 0-0 berabere kalsa da güçlü hücum hattıyla dikkat çekiyor.
İlk 11: Courtois – Castagne, Debast, Theate, De Cuyper – Raskin, Vanaken, De Bruyne, Doku, Lukebakio – Trossard
Grubun zirvesinde 6 maçta 12 puan toplayan Kuzey Makedonya bulunuyor.
Hemen arkasında 11 puanla Belçika, üçüncü sırada ise 10 puanla Galler yer alıyor.
Dördüncü sıradaki Kazakistan 6 puanda, Lihtenştayn ise puansız son sırada.