İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup B’de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

İsveç ile Kosova arasındaki mücadele, 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ KAZANMAK ZORUNDA

Grup B’de oynadığı 3 maçta yalnızca 1 puan toplayabilen İsveç, son sırada yer alıyor. İsveç, son maçında İsviçre’ye 2-0 yenilerek sahadan puansız ayrılmıştı. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak hem moral bulmak hem de grupta iddiasını sürdürmek istiyor.

İsveç’in Muhtemel 11’i:

Johansson – Ekdal, Hien, Gudmundsson – Holm, Bergvall, Larsson, Ayari, Svensson – Gyökeres, Isak

Grup B’de 4 puanla ikinci sırada yer alan Kosova, iyi bir performans sergiliyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kosova, 8 Eylül’de evinde İsveç’i 2-0 mağlup etmişti.

Bu kez deplasmanda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

GRUP B'DE SON DURUM

Grubun zirvesinde 3 maçta 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsviçre yer alıyor. İkinci sırada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 4 puanlı Kosova bulunuyor. Üçüncü basamakta 2 puanla Slovenya, son sırada ise sadece 1 puanı bulunan İsveç var.

İsveç bu akşam kazanırsa puanını 4’e çıkararak Kosova’yı yakalayacak.