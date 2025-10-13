İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan bu akşam devam ediyor. Grup B’nin dikkat çeken maçında İsveç ile Kosova karşı karşıya geliyor. İsveç sahasında galibiyet ararken, Kosova deplasmanda tarihi bir zafere imza atmak istiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup B’de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

İsveç ile Kosova arasındaki mücadele, 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ KAZANMAK ZORUNDA

Grup B’de oynadığı 3 maçta yalnızca 1 puan toplayabilen İsveç, son sırada yer alıyor. İsveç, son maçında İsviçre’ye 2-0 yenilerek sahadan puansız ayrılmıştı. Ev sahibi ekip bu maçı kazanarak hem moral bulmak hem de grupta iddiasını sürdürmek istiyor.

İsveç’in Muhtemel 11’i:
Johansson – Ekdal, Hien, Gudmundsson – Holm, Bergvall, Larsson, Ayari, Svensson – Gyökeres, Isak

Grup B’de 4 puanla ikinci sırada yer alan Kosova, iyi bir performans sergiliyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kosova, 8 Eylül’de evinde İsveç’i 2-0 mağlup etmişti.
Bu kez deplasmanda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

GRUP B'DE SON DURUM

Grubun zirvesinde 3 maçta 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsviçre yer alıyor. İkinci sırada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 4 puanlı Kosova bulunuyor. Üçüncü basamakta 2 puanla Slovenya, son sırada ise sadece 1 puanı bulunan İsveç var.

İsveç bu akşam kazanırsa puanını 4’e çıkararak Kosova’yı yakalayacak.

Ukrayna - Azerbaycan maçı bu akşam! İşte maç saati ve yayın bilgileriUkrayna - Azerbaycan maçı bu akşam! İşte maç saati ve yayın bilgileriSpor
Sosyal medya paylaşımı başını yaktı! Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandıSosyal medya paylaşımı başını yaktı! Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandıSeçim 2023
isveç Kosova dünya kupası
Günün Manşetleri
“Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz?”
İstanbul’daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi
Türkiye tarihinin en büyük cari fazlasını verdi!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Kurtulmuş’tan Netanyahu’ya sert tepki
Diyarbakır merkezli baskında 19 kişi tutuklandı
Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”
“Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”
Binlerce kişi risk analizine takıldı
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor! 250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor!
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! 400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat!
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Altın rekor üstüne rekor kırıyor!