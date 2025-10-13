Sosyal medya paylaşımı başını yaktı! Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gülsunar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını şu ifadelerle duyurmuştu: “Gözaltına alındım.”

Bir gün süren gözaltı sürecinin ardından Gülsunar’ın tutuklandığı, avukatı Hasan Sınar tarafından kamuoyuna açıklandı. Sınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı.”

ifadelerini kullandı. Sınar ayrıca, Gülsunar’ın tutuklanma gerekçesi olarak sosyal medyada paylaştığı bir anketin gösterildiğini belirtti.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ: SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI ANKET

Gülsunar’ın gözaltına alınmasına ve sonrasında tutuklanmasına neden olan paylaşım, X platformunda başlattığı bir anketti. Gülsunar, takipçilerine şu soruyu yöneltmişti: “Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşrudur / değildir?”

Bu paylaşımın ardından kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandı.

“ANKET VENEZUELA İLE İLGİLİYDİ”

Emrah Gülsunar, söz konusu anketin ardından gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol’ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor.”

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu, Emrah Gülsunar’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle ilk gözaltı deneyimi değil. Akademisyen, 8 Eylül 2025’te de yine sosyal medya içerikleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.