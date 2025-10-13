Sosyal medya paylaşımı başını yaktı! Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, sosyal medya paylaşımı nedeniyle pazar akşamı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sosyal medya paylaşımı başını yaktı! Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı
Yayınlanma:

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gülsunar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını şu ifadelerle duyurmuştu: “Gözaltına alındım.”

Bir gün süren gözaltı sürecinin ardından Gülsunar’ın tutuklandığı, avukatı Hasan Sınar tarafından kamuoyuna açıklandı. Sınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı.”
ifadelerini kullandı. Sınar ayrıca, Gülsunar’ın tutuklanma gerekçesi olarak sosyal medyada paylaştığı bir anketin gösterildiğini belirtti.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ: SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI ANKET

Gülsunar’ın gözaltına alınmasına ve sonrasında tutuklanmasına neden olan paylaşım, X platformunda başlattığı bir anketti. Gülsunar, takipçilerine şu soruyu yöneltmişti: “Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşrudur / değildir?”
Bu paylaşımın ardından kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandı. 

“ANKET VENEZUELA İLE İLGİLİYDİ”

Emrah Gülsunar, söz konusu anketin ardından gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol’ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor.”

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu, Emrah Gülsunar’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle ilk gözaltı deneyimi değil. Akademisyen, 8 Eylül 2025’te de yine sosyal medya içerikleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Trump’tan Erdoğan’a övgü dolu sözler: “Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz?”Trump’tan Erdoğan’a övgü dolu sözler: “Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz?”Dünya
Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen cezaRezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen cezaGündem
Günün Manşetleri
“Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz?”
İstanbul’daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi
Türkiye tarihinin en büyük cari fazlasını verdi!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Kurtulmuş’tan Netanyahu’ya sert tepki
Diyarbakır merkezli baskında 19 kişi tutuklandı
Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”
“Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”
Binlerce kişi risk analizine takıldı
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor! 250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor!
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! 400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat!
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Altın rekor üstüne rekor kırıyor!