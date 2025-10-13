Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen rüşvete aracılık etme soruşturmasında savcılık iddianamesini tamamladı. Epözdemir için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, dosyayı inceleyerek iddianameyi kabul edip etmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verecek.

NE OLMUŞTU?

Rezan Epözdemir, daha önce yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturmalardan birinde gizlilik kararı bulunurken, diğer dosyada tanık A.D’nin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Tanık A.D., verdiği ifadede, Epözdemir’in üç farklı rüşvet eylemine aracılık ettiğini iddia etti. Tanık, 2021 yılında yaşanan bir olayda, Epözdemir’in C.Ç. isimli kişiyle birlikte bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldığını öne sürdü. A.D., bu paranın 75 bin dolarının tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarının ise tahliye sonrasında ödendiğini söyledi. Tanığa göre, C.Ç. 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin doların ilk kısmını bizzat Epözdemir’e teslim etti. Bu iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık rüşvet ilişkisine aracılık yapıldığı sonucuna vararak iddianame düzenledi.

Tutuklanan Rezan Epözdemir, İstanbul’dan jandarmaya ait cezaevi nakil aracıyla Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.