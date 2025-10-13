Bodrum’da kan donduran olay! Otel lojmanında havluya sarılı bebek cesedi bulundu

Olay, 9 Ekim’de Bodrum’un Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir otelin personel lojmanında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Z.U.K. (19), kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Genç kadının muayenesi sırasında kısa süre önce doğum yaptığı anlaşıldı.

Durumun şüpheli bulunması üzerine hastane yetkilileri polis ekiplerine bilgi verdi. Ekipler, Z.U.K.’nın kaldığı lojmana giderek inceleme yaptı. Yapılan aramada, binanın teras katında havluya sarılı halde hareketsiz bir bebek bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.

Bebeğin cansız bedeni, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi raporunun ardından, bebeğin ölüm nedeninin doğum sonrası müdahale eksikliğine veya başka bir etkenle bağlantılı olup olmadığı netlik kazanacak.

ANNE GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMECE TUTUKLANDI

Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Z.U.K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç kadın, bugün adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan Z.U.K., “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.