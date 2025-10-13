Bodrum’da kan donduran olay! Otel lojmanında havluya sarılı bebek cesedi bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelin personel lojmanında havluya sarılı halde ölü bir bebek bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 19 yaşındaki anne tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bodrum’da kan donduran olay! Otel lojmanında havluya sarılı bebek cesedi bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, 9 Ekim’de Bodrum’un Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir otelin personel lojmanında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Z.U.K. (19), kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Genç kadının muayenesi sırasında kısa süre önce doğum yaptığı anlaşıldı.

Durumun şüpheli bulunması üzerine hastane yetkilileri polis ekiplerine bilgi verdi. Ekipler, Z.U.K.’nın kaldığı lojmana giderek inceleme yaptı. Yapılan aramada, binanın teras katında havluya sarılı halde hareketsiz bir bebek bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.

Bebeğin cansız bedeni, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi raporunun ardından, bebeğin ölüm nedeninin doğum sonrası müdahale eksikliğine veya başka bir etkenle bağlantılı olup olmadığı netlik kazanacak.

ANNE GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMECE TUTUKLANDI

Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Z.U.K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç kadın, bugün adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan Z.U.K., “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahire’de Gazze Barış Zirvesi öncesi patlama! Askeri üs yakınından dumanlar yükseldiKahire’de Gazze Barış Zirvesi öncesi patlama! Askeri üs yakınından dumanlar yükseldiDünya
Devin Özek gidiyor mu kalıyor mu? Fenerbahçe kararını verdiDevin Özek gidiyor mu kalıyor mu? Fenerbahçe kararını verdiSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

bodrum
Günün Manşetleri
İstanbul’daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi
Türkiye tarihinin en büyük cari fazlasını verdi!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Kurtulmuş’tan Netanyahu’ya sert tepki
Diyarbakır merkezli baskında 19 kişi tutuklandı
Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”
“Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz”
Binlerce kişi risk analizine takıldı
MSB ile yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor! 250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor!
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! 400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat!
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Altın rekor üstüne rekor kırıyor!