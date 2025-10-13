Ukrayna - Azerbaycan maçı bu akşam! İşte maç saati ve yayın bilgileri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Grup D’nin kaderini yakından ilgilendiren Ukrayna - Azerbaycan maçı bu akşam oynanacak. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılarak umutlarını sürdürmek istiyor. İşte maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler...

Ukrayna - Azerbaycan maçı bu akşam! İşte maç saati ve yayın bilgileri
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin 8. haftasında Ukrayna, Azerbaycan’ı ağırlıyor.

Karşılaşma 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı, 21.45’te başlayacak.

Zorlu mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Grup D’de 4 puanla ikinci sırada yer alan Ukrayna, bu maçı kazanarak lider Fransa’yı takibini sürdürmek istiyor. Son maçında İzlanda’yı 5-3 mağlup eden Ukrayna, moral bulmuş durumda.
Takımın yıldızları arasında yer alan Mykolenko, Malinovskyi ve Shaparenko form grafiğini yukarı taşımış durumda.

Muhtemel 11:
Trubin – Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko – Kaliiuzhnyi, Malinovskyi, Shaparenko – Hutsuliak, Voloshyn – Vanat

AZERBAYCAN UMUTLARINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Azerbaycan, sadece 1 puanla son sırada yer alıyor. Son maçında Fransa’ya 3-0 yenilen Azerbaycan, bu kez sahaya dirençli çıkmayı hedefliyor.

Muhtemel 11:
Magomedaliev – Aliyev, Badalov, Krivotsyuk, Cafarguliyev – Khaibulaev, Mahmudov, Mustafazade – Bayramov, Akhmedzade – Emreli

Grubun zirvesinde 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla Fransa bulunuyor. Onun hemen arkasında, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan toplayan Ukrayna ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü basamakta ise 3 puanla İzlanda, son sırada ise sadece 1 puanı bulunan Azerbaycan var. Ukrayna bu maçı kazanırsa puanını 7’ye çıkararak Fransa’nın hemen arkasında yerini sağlamlaştıracak.

