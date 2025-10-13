Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup A’nın 8. haftasında Slovakya ile Lüksemburg kozlarını paylaşıyor.

Mücadele, 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLOVAKYA İÇİN ÜÇ PUAN HAYATİ

Grup A’da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Slovakya, 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son maçta Kuzey İrlanda deplasmanında 2-0 kaybeden Slovakya, bu kez evinde hata yapmak istemiyor.

İlk 11: Dubravka – Gyömber, Škriniar, Obert, Hancko – Bero, Duda, Rigo – Haraslín, Strelec, Ďuriš

LÜKSEMBURG İLK PUANINI ARIYOR

Lüksemburg için zorlu bir dönem. Oynadığı 3 maçın tamamını kaybeden ekip, 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Son olarak Almanya’ya karşı 4-0 mağlup olan Lüksemburg, deplasmanda sürpriz arayacak.

İlk 11: Moris – Jans, Korac, Mahmutovic, Bohnert – Martins, Barreiro, Sinani, Dardari – Olesen, Muratovic

Grubun zirvesinde 3 maçta 6 puanla Almanya bulunuyor. Aynı puana sahip Kuzey İrlanda ikinci sırada yer alırken, Slovakya da 6 puanla üçüncü basamakta. Henüz puanı bulunmayan Lüksemburg ise son sırada yer alıyor.