Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Slovakya, evinde Lüksemburg’u ağırlıyor. Her iki takım için de puanlar büyük önem taşırken, sahada nefes kesen bir mücadele bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup A’nın 8. haftasında Slovakya ile Lüksemburg kozlarını paylaşıyor.

Mücadele, 13 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SLOVAKYA İÇİN ÜÇ PUAN HAYATİ

Grup A’da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Slovakya, 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son maçta Kuzey İrlanda deplasmanında 2-0 kaybeden Slovakya, bu kez evinde hata yapmak istemiyor.

İlk 11: Dubravka – Gyömber, Škriniar, Obert, Hancko – Bero, Duda, Rigo – Haraslín, Strelec, Ďuriš

LÜKSEMBURG İLK PUANINI ARIYOR

Lüksemburg için zorlu bir dönem. Oynadığı 3 maçın tamamını kaybeden ekip, 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Son olarak Almanya’ya karşı 4-0 mağlup olan Lüksemburg, deplasmanda sürpriz arayacak.

İlk 11: Moris – Jans, Korac, Mahmutovic, Bohnert – Martins, Barreiro, Sinani, Dardari – Olesen, Muratovic

Grubun zirvesinde 3 maçta 6 puanla Almanya bulunuyor. Aynı puana sahip Kuzey İrlanda ikinci sırada yer alırken, Slovakya da 6 puanla üçüncü basamakta. Henüz puanı bulunmayan Lüksemburg ise son sırada yer alıyor.

Cardiff’te dev kapışma! Galler - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Cardiff’te dev kapışma! Galler - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İsveç - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
slovakya Lüksemburg dünya kupası
Günün Manşetleri
Netanyahu'nun olmadığı törende ateşkes anlaşması imzalandı
İzmir Büyükşehir yolsuzluk davasında yeni gelişme
“Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz?”
İstanbul’daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi
Türkiye tarihinin en büyük cari fazlasını verdi!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Kurtulmuş’tan Netanyahu’ya sert tepki
Diyarbakır merkezli baskında 19 kişi tutuklandı
Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor! 250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor!
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! 400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat!
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Altın rekor üstüne rekor kırıyor!