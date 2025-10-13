Kuzey Makedonya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup J’nin 8. haftasında nefesleri kesecek karşılaşma bu akşam oynanıyor.

Kuzey Makedonya - Kazakistan maçı 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

Mücadele, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Teknik direktör Blagoja Milevski, takımını zirvede tutmak için sahaya en güçlü kadrosuyla çıkıyor. Grubun en istikrarlı takımı olan Kuzey Makedonya, 6 maçta 12 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Son maçta Belçika deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Makedonlar, evinde hata yapmak istemiyor.

İlk 11: Dimitrievski – Stojchevski, Velkoski, Zajkov, Alioski – Ilievski, Alimi – Miovski, Bardhi, Elmas – Ristovski

Kazakistan, grupta zor günler geçiriyor. 6 maçta sadece 6 puan toplayabilen ekip, 4 mağlubiyet aldı.

İlk 11:Seisenbek – Kairo, Kasym, Alip, Vorogovskiy – Zaynutdinov, Kuat, Karaman – Chesnokov, Sviridov, Kenjebek