Kuzey Makedonya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde zirve yarışında kritik bir maç daha! Lider Kuzey Makedonya, evinde Kazakistan’ı konuk ediyor. Ev sahibi kazanırsa finallere bir adım daha yaklaşacak, Kazakistan ise sürpriz peşinde.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kuzey Makedonya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup J’nin 8. haftasında nefesleri kesecek karşılaşma bu akşam oynanıyor.

Kuzey Makedonya - Kazakistan maçı 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

Mücadele, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Teknik direktör Blagoja Milevski, takımını zirvede tutmak için sahaya en güçlü kadrosuyla çıkıyor. Grubun en istikrarlı takımı olan Kuzey Makedonya, 6 maçta 12 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Son maçta Belçika deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Makedonlar, evinde hata yapmak istemiyor.

İlk 11: Dimitrievski – Stojchevski, Velkoski, Zajkov, Alioski – Ilievski, Alimi – Miovski, Bardhi, Elmas – Ristovski

Kazakistan, grupta zor günler geçiriyor. 6 maçta sadece 6 puan toplayabilen ekip, 4 mağlubiyet aldı.

İlk 11:Seisenbek – Kairo, Kasym, Alip, Vorogovskiy – Zaynutdinov, Kuat, Karaman – Chesnokov, Sviridov, Kenjebek

Panzerler sahnede! Kuzey İrlanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Panzerler sahnede! Kuzey İrlanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Grup D’de zirve mücadelesi! İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Grup D’de zirve mücadelesi! İzlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Kuzey Makedonya kazakistan dünya kupası
Günün Manşetleri
Netanyahu'nun olmadığı törende ateşkes anlaşması imzalandı
İzmir Büyükşehir yolsuzluk davasında yeni gelişme
“Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz?”
İstanbul’daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi
Türkiye tarihinin en büyük cari fazlasını verdi!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Kurtulmuş’tan Netanyahu’ya sert tepki
Diyarbakır merkezli baskında 19 kişi tutuklandı
Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor! 250.000 TL’yi bankaya koyan 32 günde ne kadar kazanıyor? Rakamlar şaşırtıyor!
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! 400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat!
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Altın rekor üstüne rekor kırıyor!