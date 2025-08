Norveç’te 75 bin yıllık hayvan kemikleri bulundu: Arktik’in en eski yaban hayatı

Norveç'in kuzeyindeki Arne Qvamgrotta Mağarası'nda yapılan kazılarda, Avrupa Arktik bölgesinin bilinen en eski yaban hayatına dair kalıntılar ortaya çıkarıldı.

Oslo Üniversitesi, Bournemouth Üniversitesi, Bergen Üniversitesi Müzesi ve Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi ortaklığında yürütülen çalışmada, Narvik kenti yakınlarındaki mağarada 46 farklı hayvan türüne ait yaklaşık 75 bin yıllık kemiklere ulaşıldı.

Bilim insanları, buluntular arasında kutup ayısı, mors, Grönland balinası, Atlantik kutup martısı, pufla kazı, dağ kar tavuğu ve Atlantik morinası gibi türlerin yanı sıra Avrupa'da nesli tükenmiş, İskandinavya'da daha önce rastlanmamış yakalı yaban sıçanı kalıntılarının da bulunduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, bu fosillerin Norveç, Finlandiya ve Rusya’nın kuzeyini kapsayan Avrupa Arktik bölgesinde şimdiye kadar keşfedilen en eski hayvan topluluğuna ait olduğunu belirtti.

Bournemouth Üniversitesi’nden Dr. Sam Walker, keşfin buzul çağında yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin Arktik yaban hayatı üzerindeki etkilerine ışık tuttuğunu belirtti. Walker, “Soğuk bölgelere adapte olmuş türlerin iklim değişikliğine ne kadar hassas olduğunu bu keşifle daha net görebiliyoruz” dedi.

Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.