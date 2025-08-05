YAŞ kararları belli oldu: Gürak emekli edildi, Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanı oldu

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarına göre 32 general ve amiral terfi etti. Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekli edilirken, Genelkurmay Başkanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
YAŞ kararları belli oldu: Gürak emekli edildi, Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanı oldu
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2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda TSK’daki terfi, atama ve emeklilik kararları görüşülerek karara bağlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. İşte açıklamanın tamamı...

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;

a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b) Görev süresi uzatılacaklar,
c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.
d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral Rafet DALKIRAN Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay ALTINDAĞ, Sebahattin KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ ve Ahmet KURUMAHMUT Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet OKTAR Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin DİNÇ Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın KILIÇ, Süleyman AKBAY, Tolga GENÇ, Gökhan ÇELİK, Levent Sabahattin GÜLDAĞI, Cem Kamil SAĞCAN, Nurettin Hakan BÜYÜKÇULHA, Soner ORUÇOĞLU, İlker ERTUĞRUL, Sebahattin KALKAN, Ümit DURMAZ, Eray ÜNGÜDER, Osman AKYILDIZ, Ercan EROĞLU ve Ahmet Hamdi ATAÇ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Savaş ESER, Aziz BAKIOĞLU ve Timur YILMAZ Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan UZUN, Vedat ÖNCEL ve Serkan Gökhan CAN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

4. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

5. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz.

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