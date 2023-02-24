Pakistan'da sular durulmuyor: İmran Han'ın partisinden "teslim olma" eylemi

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi destekçileri, Peşaver kentinde hükümet karşıtı protesto eylemi yaptı.

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Pakistan’da sular durulmuyor. Eski Başbakan İmran Han destekçileri hükümeti hedef alan protesto gösterisi düzenledi.

İmran Han’ın başında bulunduğu Adalet Hareketi Partisinden üst düzey isimler, "hukuksuzluğa ve ekonomik erimeye dikkat çekmek için" Lahor'da polise teslim oldu.

Emniyet Müdürlüğü önüne giden Adalet Hareketi Partisi yöneticileri ve destekçileri, polis tarafından içeri alınmadı.

Emniyete ait gözaltı aracının üzerine çıkan Adalet Hareketi Partisi destekçileri, daha sonra aracın içerisine girerek eylemlerini sürdürdü. Ülke tarihinde ilk defa sivil bir hükümete karşı bu protesto biçimi kullanılıyor.

Pakistan parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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