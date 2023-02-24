Pakistan’da hükümet karşıtı protesto
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi destekçileri, Peşaver kentinde hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi destekçileri, Peşaver kentinde hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Polis, gösterinin yapıldığı bölgede önlem alırken zaman zaman emniyet güçleriyle protestocular arasında arbede de yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı