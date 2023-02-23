Putin ve Wang Yi'den Batı'yı korkutan görüşme

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en yetkili diplomatı Wang Yi'nin Moskova ziyareti Çin ve Rusya yakınlaşmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Wang Yi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşerek her alanda iş birliğini vurguladı.

Son Güncelleme:

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en yetkili diplomatı Wang Yi, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından Moskova'da yapılan görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Çin ve Rusya'nın birlikte hegemonyacılığa ve blok çatışmasına kararlı bir şekilde karşı çıkacakları belirtildi. 

Putin , “Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki küresel sahnedeki işbirliği, uluslararası durumun istikrara kavuşması için çok önemlidir. Yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkileri yüksek bir ivme kazanıyor” diyerek daima çok kutupluluktan yana olduklarının altını çizdi.

Görüşmelerde, Batı medyasında sıkça tartışılan Ukrayna ve Rusya arasında bir “Çin Planı” görüşleri de Lavrov tarafından “Her zamanki gibi gerçek resmi çarpıtıyorlar” ifadesi ile yalanlanmış oldu.

Günümüzde uluslararası ilişkilerin zor bir süreçten geçtiğini belirten Putin, "İki kutuplu dünyanın çöküşünden sonra daha iyi hale gelmediler, aksine daha da keskin hale geldiler" diye konuştu.

Putin, Rusya ve Çin'in 200 milyar dolarlık ticaret ciro hedefine planlanandan daha erken ulaşacağını belirtti.

Taraflar, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlam bir şekilde korunması gerektiğine inandıklarını ifade ederek, "Soğuk savaş zihniyetinin etkinleştirilmesine, bloklar arası çatışmaya ve ideolojik mücadeleye karşı çıkılması gerektiğine" inandıklarını ifade ettiler.

Rusya ile Çin’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü nezdinde işbirliğini de sürdürdüğünü anlatan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de yakın zamanda Rusya’yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Gelinen aşamada, Moskova ile Pekin arasındaki stratejik ilişki, Batı'nın her iki ülke üzerindeki toplu baskıları ışığında büyük önem taşıyor.

Kaynak: Unews

# çin # rusya # Putin # Wang Yi

Benzer Videolar

Gazze, İsrail füzelerine direndi Gazze, İsrail füzelerine direndi
“Sömürgeciler bizi Rusya’ya düşman edemez” “Sömürgeciler bizi Rusya’ya düşman edemez”
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Yunanistan'da soğuk duş ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Yunanistan'da soğuk duş
Esad'dan 13 yıl sonra Umman ziyareti Esad'dan 13 yıl sonra Umman ziyareti
Alman vatandaşları'ndan Ukrayna’ya silah desteği protestosu Alman vatandaşları'ndan Ukrayna’ya silah desteği protestosu
Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yeşil ışık Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yeşil ışık
KDHC’den yaklaşan tatbikata uyarı atışı KDHC’den yaklaşan tatbikata uyarı atışı
Biden'dan süpriz Ukrayna ziyareti Biden'dan süpriz Ukrayna ziyareti
Afrika Birliği'nden İsrail'e tokat Afrika Birliği'nden İsrail'e tokat
Çin kurtarma ekibine çiçeklerle karşılama Çin kurtarma ekibine çiçeklerle karşılama
Atsu'nun cenazesi Gana'da resmi törenle karşılandı Atsu'nun cenazesi Gana'da resmi törenle karşılandı
KDHC'den Atlantik'e balistik füzeli gözdağı KDHC'den Atlantik'e balistik füzeli gözdağı
Çok Okunanlar
1 EYT'de ilk maaş ne zaman?
2 İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi
3 Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri erken yatacak mı?
4 Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
5 Hatay'da duvarlara yazılan yazılarda umut var