Putin ve Wang Yi'den Batı'yı korkutan görüşme

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en yetkili diplomatı Wang Yi, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından Moskova'da yapılan görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Çin ve Rusya'nın birlikte hegemonyacılığa ve blok çatışmasına kararlı bir şekilde karşı çıkacakları belirtildi.

Putin , “Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki küresel sahnedeki işbirliği, uluslararası durumun istikrara kavuşması için çok önemlidir. Yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkileri yüksek bir ivme kazanıyor” diyerek daima çok kutupluluktan yana olduklarının altını çizdi.

Görüşmelerde, Batı medyasında sıkça tartışılan Ukrayna ve Rusya arasında bir “Çin Planı” görüşleri de Lavrov tarafından “Her zamanki gibi gerçek resmi çarpıtıyorlar” ifadesi ile yalanlanmış oldu.

Günümüzde uluslararası ilişkilerin zor bir süreçten geçtiğini belirten Putin, "İki kutuplu dünyanın çöküşünden sonra daha iyi hale gelmediler, aksine daha da keskin hale geldiler" diye konuştu.

Putin, Rusya ve Çin'in 200 milyar dolarlık ticaret ciro hedefine planlanandan daha erken ulaşacağını belirtti.

Taraflar, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlam bir şekilde korunması gerektiğine inandıklarını ifade ederek, "Soğuk savaş zihniyetinin etkinleştirilmesine, bloklar arası çatışmaya ve ideolojik mücadeleye karşı çıkılması gerektiğine" inandıklarını ifade ettiler.

Rusya ile Çin’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü nezdinde işbirliğini de sürdürdüğünü anlatan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de yakın zamanda Rusya’yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Gelinen aşamada, Moskova ile Pekin arasındaki stratejik ilişki, Batı'nın her iki ülke üzerindeki toplu baskıları ışığında büyük önem taşıyor.