Uganda Batı rest çekti: “Sömürgeciler bizi Rusya’ya düşman edemez”

Afrika halkları ve devletleri emperyalizme karşı ayağa kalktı. Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo, “Batı bizi Rusya düşmanı yapamaz” dedi.



Sputnik’e konuşan Odongo, Batılı sömürgecilerin Afrikalı devletlere kiminle ilişki kuracaklarını söyleme hakkına sahip olmadığını söyledi. Afrika’nın “çok net bir görüşe” sahip olduğunu ve “düşmanın kim olduğunu” bildiğini vurgulayan Odongo, “Sömürgeleştirildik ve bizi sömürgeleştirenleri affediyoruz. Şimdi sömürgeciler, bizi asla sömürgeleştirmeyen Rusya ile düşman olmamızı istiyorlar; bu adil değil! Bu yüzden bizim için onların düşmanları onların düşmanı, bizim dostlarımız bizim dostumuzdur. Bu konuda bir dışlama ve müdahale olmamalı” dedi.



Uganda’nın Rusya ile askeri işbirliğinin Afrika ülkesi için bir “ölüm kalım” meselesi olduğuna işaret eden Uganda Dışişleri Bakanı, Kampala’nın Batı’dan gelen baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen bunu korumaya kararlı olduğunu vurguladı. Odongo, Uganda ve Rusya’nın 1960’lara kadar uzanan köklü ilişkilere sahip olduğunu ve pek çok Ugandalı öğrencinin Rusya’da eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi.