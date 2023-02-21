Alman vatandaşları'ndan Ukrayna’ya silah desteği protestosu

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı protesto edildi. Toplantının yapıldığı sırada dışarıda toplanan binlerce Alman vatandaşı, Batı liderlerine Ukrayna’ya silah desteğine son verme çağrısı yaptı.

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Almanya'daki 59. Münih Güvenlik Konferansı, ABD, NATO ve Ukrayna karşıtı protestolara sahne oldu.

Lüks Bareische Hof otelinde Münih Güvenlik Konferansı toplandığı sırada 10 binden fazla Alman, Güney Almanya’nın büyük şehri Königsplatz’ta eylem yaptı.

Eylemin yapıldığı yapıldığı meydanda “Ami go home!” (Amerikalı, Coni, evine dön!) şarkısı çaldı. Şarkı sözlerini tekrar eden binlerce kişi, ABD ordusunu Almanya'nın güneyindeki Ramstein'daki hava üssünü terk etmesini istedi.

10 bine yakın gösterici, NATO karşıtı sloganlar attı. Batılı liderler Ukrayna’da çözümü için Rusya’yla masaya oturmaya çağırıldı.

Eylemde konuşan eski bir Hıristiyan Demokrat parlamenter olan Jürgen Todenhöfer "NATO'nun Almanya için gerçekten hala iyi olup olmadığını kendimize soruyoruz. Amerikalılara değil barışa hizmet etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konferansın yapıldığı Münih’te ise Alternatif Parti’nin mitingi vardı. Almanya yönetiminden, Rusya’yla birlikte Kuzey Akım 2 boru hattının onarılmasını ve yeniden işler hale getirilmesi talep edildi.

# almanya # protesto

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