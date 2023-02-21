Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yeşil ışık

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal, Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu söyledi.



Münih Güvenlik Forumunda konuşan Suudi Bakan, Arap dünyasında Suriye hükümetini tecrit etmenin bir anlamı olmadığına dikkat çekerken, "Şam ile diyalog gereklidir" dedi.



12 yıllık Suriye krizinde kendileri dahil olmak üzere Arap ülkelerinin Suriye Hükümetine karşı savaşan silahlı muhalif grupları desteklediklerine değinen Bakan Faysal, bu politikanın değişikliğe gitmesini işaret etti.



Bakan Faysal, bu politika değişikliğinin sadece Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile sınırlı kalmayacağını aynı zamanda Arap dünyasında da statükonun sürdürülemez olduğu konusunda artan bir fikir birliği görüleceğini vurguladı.



Mülteciler konusuna da değinen Bakan Faysal, yaşanan son deprem felaketine de dikkat çekerek, en çok sivillerin zarar gördüğünü ve bunun artık başka bir yaklaşımın şekillenmesi gerektiği sözlerine ekledi.



Bakan Faysal, Riyad’ın başta Suriye’nin kuzeyine yardım gönderdiklerini daha sonra Suriye Hükümeti tarafından kontrol edilen afet bölgelerine de yardım yüklü uçaklar gönderdiğini belirtti.