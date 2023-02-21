Afrika Birliği'nden İsrail'e tokat: Toplantıdan kovdu

Burkina Faso, Gine ve Mali’nin yeniden üyeliklerinin değerlendirileceği Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya’nın başkenti Adis Ababa’da toplandı. Zirve gündeme damga vuran bu görüntülerle başladı.



İsrail, Afrika Liderler Zirvesi'nden kovuldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Direktörü Yardımcısı Sharon Bar-li, üye ülke ve gözlemci ülkelerin temsilcilerinin olduğu yere izinsiz şekilde girmeye çalıştı. İsrail heyeti fark edilince, güvenlik tarafından salondan çıkarıldı.



Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nden gelen açıklamada İsrail'in gözlemci üyeliğinin onaylanmadığı belirtildi. Başvuru yapan İsrail'in statüsünün bu zirvede ele alınacağına dikkat çekildi. Toplantıya giren İsrailli diplomatın davetsiz olduğu, İsrail’in Afrika Birliği Büyükelçisi Aleli Admasu’ya devredilemez bir davetiye verildiği vurgulandı.





İSRAİL, CEZAYİR VE İRAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, Cezayir, İran ve Güney Afrika’yı suçladı. Zirve komitesinden yapılan açıklamanın aksine ülkesinin akredite olmuş bir gözlemci olduğunu ileri sürdü:

- Afrika Birliği’nin Cezayir ve Güney Afrika gibi nefretle hareket eden ve İran tarafından kontrol edilen az sayıda aşırılık yanlısı devlet tarafından rehin alındığını görmek üzüntü vericidir.

İsrail’e 2021 yılında Afrika Birliği’nde gözlemci statüsü verilmiş, ancak bu karara aralarında Güney Afrika ve Cezayir’in de bulunduğu 55 ülkeli bloğun bazı üyeleri şiddetle karşı çıkmıştı. Birlik, İsrail’in statüsünü yeniden değerlendirmek üzere bu yılki zirvede tavsiyelerini sunacak olan bir komite kurarak bir ara formül bulmuştu.