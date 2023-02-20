Ülkelerine dönen Çin kurtarma ekibine Türk bayraklı karşılama

Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi ülkelerini döndü. Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda Türk bayraklarıyla ve çiçeklerle karşıladı.

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7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Çin Halk Cumhuriyeti ekipleri ülkelerine döndü. Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi, Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı indi. 

Çinli arama kurtarma ekibini havalimanında Türkiye’nin Guangzhou Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan ve Türk toplumu temsilcileri alkışlarla karşıladı.

Başkonsolos Aykan, yurttaşlarımızı enkaz altında çıkaran Çinli arama kurtarma ekibini tek tek tebrik etti. Türklerin çoşkulu karşılaması karşısında arama kurtarma ekibi personeli gözyaşlarını tutamadı.

Enkaz altında önemli başarılan imza atan Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi için Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törende Türkiye’nin Guangzhou Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan da konuşma yaptı.

Türk Milleti bu zor günlerde binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye gelerek arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Çinli kardeşlerini asla unutmayacak.

# Çin Halk Cumhuriyeti # kurtarma ekibi

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