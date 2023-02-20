Çin'in yerli üretimi yangın söndürme uçağı AG600 böyle görüntülendi

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen "AG600M" adlı model için bu yıl gerçekleştirilecek testlerin ardından 2024'te uçuşa elverişliliğini tescil edecek "tip lisansı" için başvuru yapılacak.

Şirket, "üretim lisansını" da aldıktan son uçağın ilk teslimatlarını 2025 içinde yapmayı planlıyor.

Acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan "AG600" sınıfı amfibik uçaklar, "Kulong" (su ejderi) kod adıyla da anılıyor. Uçakların orman yangınlarını söndürme, denizde arama ve kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modeli, 60 tonla kalkış yapabilirken 12 tona kadar su taşıyabiliyor. Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesi yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Yangın söndürme uçağının karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.