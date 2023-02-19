Aliyev, Blinken ve Paşinyan, Münih'te bir araya geldi

ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki krize burnunu sokmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih'te üçlü toplantı gerçekleştirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih'te üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Münih'te gerçekleştirdiği üçlü toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin iyi ve yapıcı geçtiğini söyleyen Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşması süreci dahil birçok konuyu müzakere ettiklerini bildirdi.

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