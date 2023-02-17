BRICS' in üç ülkesinden Hint Okyanusu’nda Duman tatbikatı

Çin, Rusya ve Güney Afrika, Hint Okyanusu’nda ortak askeri tatbikata başladı. 20 gün sürecek deniz tatbikatına “Duman” adı verildi.

Son Güncelleme:

BRICS’in üç ülkesi Hint Okyanusu’nda tatbikat yapıyor. 7-27 Şubat günleri arasında sürecek olan tatbikat için Çin ve Rus donanmasına ait gemiler Güney Afrika’nın Cape Town Limanı’na gitti.

Svahi dilinde “Duman” adı verilen tatbikat birbirine 160 kilometre mesafede olan Durban ve Richards Körfezleri arasında yapılacak. Tatbikatın aktif aşamasına 25 Şubat’ta geçilecek. Bu bölümde arama kurtarma, tehlikede bulunan gemi, topçuluk, kuvvet koruma ve hava savunma çalışmaları icra edilecek.

Rus resmi haber ajansı TASS’ın verdiği bilgiye göre, ses hızından 9 kat hızlı giden hipersonik Zirkon füzeleriyle yüklü Amiral Gorşkov zırhlısı da tatbikatta yer alıyor.

Güney Afrika Savunma Bakanlığı, tatbikatın “Güney Afrika, Rusya ve Çin arasında gelişmekte olan ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat” olduğunu vurguladı. Açıklamada, ülkelerinin 350 kadar Ulusal Savunma Gücü personeliyle katılacağı tatbikata Çin’in de bir muhrip, bir fırkateyn ve bir yardımcı gemi gönderdiği kaydedildi.

Batı medyası tatbikatın Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı özel askeri harekatın yıl dönümüne denk gelmesine dikkat çekti. ABD’nin Güney Afrika Büyükelçiliği Sözcüsü David Feldman, CBS News’e verdiği demeçte “Güney Afrika’nın şubat ayında Rusya ve Çin ile ortak deniz tatbikatı yapma planından endişe duyduğunu” söyledi.

# çin # rusya # tatbikat # güney afrika

Benzer Videolar

İran'dan 6 ton tıbbi malzeme yardımı İran'dan 6 ton tıbbi malzeme yardımı
PKK Almanya'da deprem yardımlarını kundakladı PKK Almanya'da deprem yardımlarını kundakladı
Putin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma ekiplerine teşekkür mesajı Putin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma ekiplerine teşekkür mesajı
AMAN-2023: Çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023: Çok uluslu deniz tatbikatı
Çin ve İran yakınlaşması: Reisi ve Cinping'ten samimi görüntüler Çin ve İran yakınlaşması: Reisi ve Cinping'ten samimi görüntüler
Suriye'ye Avrupa'dan ilk yardım Suriye'ye Avrupa'dan ilk yardım
Suriye'de ölü sayısı 4 bini aştı... Suriye'de ölü sayısı 4 bini aştı...
Deprem Suriye'yi de vurdu Deprem Suriye'yi de vurdu
Çin'den Türkiye'ye 110 milyonluk destek Çin'den Türkiye'ye 110 milyonluk destek
İran'dan Türkiye ile dayanışma İran'dan Türkiye ile dayanışma
Rus arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş’ta Rus arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş’ta
BM'den Suriye'ye destek konvoyu BM'den Suriye'ye destek konvoyu
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e "dolandırıcı" suçlaması
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (17 ŞUBAT 2023)
4 Kahramanmaraş'ta fay kırıkları görenleri hayrete düşürdü
5 Hatay'da Karasu Çayı taştı