BRICS' in üç ülkesinden Hint Okyanusu’nda Duman tatbikatı

BRICS’in üç ülkesi Hint Okyanusu’nda tatbikat yapıyor. 7-27 Şubat günleri arasında sürecek olan tatbikat için Çin ve Rus donanmasına ait gemiler Güney Afrika’nın Cape Town Limanı’na gitti.



Svahi dilinde “Duman” adı verilen tatbikat birbirine 160 kilometre mesafede olan Durban ve Richards Körfezleri arasında yapılacak. Tatbikatın aktif aşamasına 25 Şubat’ta geçilecek. Bu bölümde arama kurtarma, tehlikede bulunan gemi, topçuluk, kuvvet koruma ve hava savunma çalışmaları icra edilecek.



Rus resmi haber ajansı TASS’ın verdiği bilgiye göre, ses hızından 9 kat hızlı giden hipersonik Zirkon füzeleriyle yüklü Amiral Gorşkov zırhlısı da tatbikatta yer alıyor.



Güney Afrika Savunma Bakanlığı, tatbikatın “Güney Afrika, Rusya ve Çin arasında gelişmekte olan ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat” olduğunu vurguladı. Açıklamada, ülkelerinin 350 kadar Ulusal Savunma Gücü personeliyle katılacağı tatbikata Çin’in de bir muhrip, bir fırkateyn ve bir yardımcı gemi gönderdiği kaydedildi.



Batı medyası tatbikatın Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı özel askeri harekatın yıl dönümüne denk gelmesine dikkat çekti. ABD’nin Güney Afrika Büyükelçiliği Sözcüsü David Feldman, CBS News’e verdiği demeçte “Güney Afrika’nın şubat ayında Rusya ve Çin ile ortak deniz tatbikatı yapma planından endişe duyduğunu” söyledi.