PKK Almanya'da deprem yardımlarını kundakladı

Kenetlenmiş, yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'nin düşmanları, Almanya'da ortaya çıktı.



PKK'lılar Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde toplanan yardımları kundakladı. Marl kentindeki Lenkerbeck semtinde bir süper markette istiflenmiş kolileri yaktı. Türk bayrağını ateşe verdi.





PKK ALMANYA'DA DEPREM YARDIMLARINI KUNDAKLADI

Güvenlik kameralarını inceleyen Alman polisi soruşturma başlattı. Olaya ilişkin açıklamayı da Recklinghausen Polis Sözcüsü Michael Lesch yaptı:

- Güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler inceleniyor. Görüntülerde iki kişinin bir Türk bayrağını nasıl indirip ateşe attığını görebiliyoruz. Güvenlik kameralarından alınan videolar değerlendiriliyor

İtfaiye ekipleri 2 saatlik mücadeleyle yangını kontrol altına aldı. Toplam maddi zararın ise 20 bin avro olduğu belirtiliyor.