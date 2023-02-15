Putin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma ekiplerine teşekkür mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekiplerinin Türkiye ve Suriye’de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere en erken yardım edenler arasında bulunduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Rusya Acil Durumlar Bakanlığına teşekkür etti.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığının, ülkenin güvenlik sisteminde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Putin, Bakanlıkça yürütülen çalışmaların, Rusya’daki vatandaşlar ve ekonomi için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Putin, Rus arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların yabancı ülkelerce de takdirle karşılandığını aktararak, Rusya’nın geçen yıl 35 uluslararası insani görevde yer aldığını belirtti.

Rusya’nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’de de önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevlileri, geçen hafta Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin kurbanlarına yardım etmek için ilk gelenler arasındaydı. Kurtarıcılarımız, kurtarma köpeklerinden sorumlu görevliler, doktorlarımız ve psikologlarımız neredeyse 24 saat çalıştı, sahra hastaneleri hızla konuşlandırıldı ve arama kurtarma çalışmaları organize edilerek birçok insanın hayatı kurtarıldı.

Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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