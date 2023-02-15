AMAN-2023: Çok uluslu deniz tatbikatı

Pakistan'ın ev sahipliğinde ABD ve Çin'in de aralarında bulunduğu 50 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla icra edilen çok uluslu deniz tatbikatı AMAN-2023 tamamlandı.

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Pakistan Donanmasından yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta başlayan tatbikat bugün sona erdi.

Umman Denizi'nde icra edilen AMAN-2023 çok uluslu deniz tatbikatının kapanış törenine Başbakan Şahbaz Şerif, yerli ve yabancı üst düzey askeri yetkililer, bakanlar ve yabancı diplomatlar katıldı.

Pakistan Deniz İkmal Gemisi üzerinden tatbikatın son gününü takip eden Şerif ve askeri yetkililer, katılımcı ülkelerin deniz ve hava araçlarının selamlama geçişini izledi.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, bölgesel barış ve güvenliğe katkı amacıyla icra edilen AMAN-2023'ün başarılı şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

50 ülkenin katılımıyla icra edilen tatbikata 18 gemi, savaş uçakları ve helikopterler dahil oldu.

Türkiye, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle bu yıl tatbikata katılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# pakistan # deniz tatbikatı

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