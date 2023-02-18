İran Kızılay görevlisi gözünden deprem

“Türkiye’deki deprem çok büyüktü. Yıkım çok fazlaydı ama AFAD ve Kızılay’ın hızla organize olduğunu, Türk Milleti’nin büyüklüğünü gördük.” Bu sözler İran Kızılay görevlisi Mir Ali Ağaseyid’e ait.

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Türkiye’deki depremi haber alır almaz, yardıma koştular. 18 saatten kısa bir sürede önce 45 kişilik ekiple ardından da 200’den fazla kişiyle arama ve kurtarma çalışmalarına katıldılar.

İran’dan giden ilk ekibe liderlik yapan Mir Ali Ağaseyid, görevini diğer arkadaşlarına teslim ederek İran’a döndü. Ağaseyid, deprem bölgesinde geçirdiği 7 günü Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir’e anlattı.

İran Kızılay görevlisi Ağaseyid, deprem alanında kendilerine çok sahip çıkıldığını belirtti.

Ağaseyidi, bundan sonra da Türkiye ile dayanışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan İran Kızılay’ının arama ve kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere yetiştirdiği köpekler de Türkiye’deki çalışmalarda görev aldı. Tebriz’deki Kızılay ekiplerinin yetiştirdiği “Volkan” isimli köpek de hayatlar kurtarmak için eğitimini tamamladı ve sırasını bekliyor.

HABER- KAMERA: GÜRKAN DEMİR / MONTAJ: UFUK TUĞLU

# deprem # ulusal kanal # iran türkiye

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