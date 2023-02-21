Biden'dan süpriz Ukrayna ziyareti

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya sürpriz ziyaret yaptı. Biden, Kiev’de Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ardından Biden, Ukrayna hükümetine bütçe desteği sağlayacaklarını söyledi. Zelenski ise görüşmenin sonuçlarının savaş alanını etkileyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret etti. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. ABD Başkanının, Polonya ziyareti öncesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e gitmesi sürpriz olarak değerlendirildi. .

Biden’ın ziyaretine ilişkin Zelenski, sosyal medya hesabında fotoğraflar paylaştı. Zelenski paylaşımında ziyaretin Ukraynalılar için son derece önemli bir destek sembolü olduğunu vurguladı

İkilinin görüşmesinin ardından Biden, " Ukrayna hükümetine vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca dolar bütçe desteği vereceğiz" dedi. Zelenski ise “Biden ile bugünkü görüşmeler çok verimli, çok önemli ve çok belirleyiciydi, sonuçları kesinlikle savaş alanını etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ise bu hafta Biden’ın Rusya ve ilişkili kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağını duyurdu. Açıklamada “Biden, Kiev’e topçu mühimmatı, tanksavar sistemleri ve radarlar dahil kritik silahların teslimatını duyuracak” ifadelerine yer verildi.

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