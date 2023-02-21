KDHC’den yaklaşan tatbikata uyarı atışı

ABD, Asya-Pasifik'te Güney Kore ile yeni bir tatbikat hazırlığı yaparken, Kore Demokratik Cumhuriyeti, sessizliğini bozdu.



Pyongyang, ülkenin füze geliştirme faaliyetlerinden sorumlu birimi ve devlete bağlı silah şirketinin katılımıyla kıtalararası tatbikat düzenledi.





KDHC'DEN ABD'YE GÖZDAĞI

Balistik füzelerin kullanıldığı tatbikata ilişkin Kore İşçi Partisi (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu açıklama yaptı:

- KDHC'nin güçlü fiziksel nükleer caydırıcı gücünün güvenilirliği kanıtlandı. ABD ve Güney Kore, Kore Yarım Adası’nda askeri üstünlüğü sağlamak için tehlikeyi tırmandırmakta ve bölge istikrarını yok etmekte. Onlarla hala karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ancak Güney Kore, pervasız eylemlerinin sonuçlarını iyi düşünmelidir.

Tatbikat ile ani seferberlik hazırlığı ve devletin nükleer güç bileşenlerinin güvenilirliği test edildi. Kim Jong-Un’un talimatıyla, tatbikat çerçevesinde kıtalararası balistik füze Hwasong-15’in fırlatıldı. 5 bin 768 kilometre irtifaya ulaşan ve 4 bin 15 saniye boyunca 989 kilometre yol kat eden füzenin Japon Denizi’ndeki önceden belirlenmiş bir hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.