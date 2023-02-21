Esad'dan 13 yıl sonra Umman ziyareti: "Yeni bir ufuk ve yol açılıyor"

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, 13 yıl aradan sonra ilk defa Umman’ı ziyaret etti. Başkan Esad ve Umman Sultanı Haitham, iki ülkenin yeni bir ufuk ve yol açacağına işaret ederek işbirliği mesajı verdiler.

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, yaşanan deprem felaketi sonrası ilk ziyaretini Umman’a yaptı.

13 yıl aradan sonra ilk defa ülkeyi ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Esad, Umman Sultanı Haitham bin Tariq ile görüştü. Esad, iki ülkenin işbirliğinde “yeni bir ufuk ve yol açılacağını” söyledi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından ertelenen ziyaret, Arap dünyasında ilgiyle karşılandı. Kraliyet Sarayı’nda konuğunu karşılayan Sultan Haitham, Cumhurbaşkanı Esad ile basına kapalı bir saati aşkın görüşme gerçekleştirdi.

Kraliyet Sarayı’nda konuğunu karşılayan Sultan Haitham, Cumhurbaşkanı Esad ile basına kapalı bir saati aşkın görüşmenin ardından konuğu şerefine özel bir yemek verdi.

Esad, Umman’ın Suriye’nin terörle mücadelesine verdiği destek için teşekkürlerini sunarken, Sultan Haitham ise deprem için geçmiş olsun dileklerini ileterek, savaş ve ablukaların yansımalarının üstesinden geleceklerini iletti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Esad’a Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Samer el Halil ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nin Umman Büyükelçisi İdris Mia’dan oluşan bir heyet eşlik etti.

# suriye # Umman # Beşşar Esad

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