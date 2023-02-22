ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Yunanistan'da soğuk duş

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan'a yaptığı ziyaret sonrası binlerce kişi tarafından protesto edildi. Savaş karşıtı olan göstericiler, Yunanistan’ın NATO planlarına dahil olmasına karşı çıkarak “Savaşlar onların, ölüler bizim” şeklinde slogan attı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye’de çeşitli bölgelere yaptığı ziyaretlerinin ardından 20 Şubat’ta Yunanistan’a geçmişti.

Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina'da görüşerek Yunanistan'ın bölgede izlediği politikadan ABD'nin memnun olduğunu bildirmiş, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Ardından Blinken'ın Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret, binlerce kişi tarafından protesto edildi. Savaş karşıtı olan göstericiler, ABD Büyükelçiliği'ne doğru yürüyerek NATO ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Yunanistan’ın NATO planlarına dahil olmasına ve silahlanmanın artmasına karşı çıkan göstericiler, “Savaşlar onların, ölüler bizim” sloganı attı.

Göstericiler, Yunanistan’ın NATO yüzünden hedef haline gelebileceğine dikkat çektiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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