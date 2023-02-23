Norveç ve Almanya ambargoyu deldi: 12 yıl sonra Şam'a ilk uçuş

Norveç ve Almanya, Suriye'ye uygulanan ambargoyu deldi. 12 yıl sonra ilk defa Avrupa ülkelerinden doğrudan Suriye'nin başkentinde bulunan Şam Havaalanına yardım uçağı gönderildi.

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Suriye’nin depremden etkilenen bölgelerine yardım malzemesi taşıyan Norveç ve Almanya kargo uçakları Şam Uluslararası Havaalanına indi.

12 yıl sonra ilk kez Avrupa ülkeleri ablukayı delerek, doğrudan Şam Havaalanına iniş yaptı.

Daha önce İtalya’dan bir uçak ve bir gemi Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yardım malzemelerini getirmiş buradan Suriye Arap Kızılayı ve Lübnan Kızılhaçı işbirliği ile Suriye’ye sevkiyatı sağlanmıştı.

Norveç ve akabinde Almanya uçağının doğrudan Şam’a inişi ile savaştan bu yana Şam Havaalanına inen ilk Avrupa uçakları olmuş oldu.

Suriye Arap Kızılayı Başkanı Khaled Hboubati tarafından yapılan açıklamaya göre, etkilenen insanlar için yardım taşıyan bir Danimarka yardım uçağının da önümüzdeki günlerde Şam Uluslararası Havaalanına inmesi bekleniyor.

Norveç ve Almanya dışında, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Libya, Ermenistan ve Ürdün yardım uçakları da bugün Şam Havaalanı'na iniş yaparak, Suriye'ye yardım etmeye devam ediyorlar.


Bu yardımla beraber ülkeye gelen yardım uçağı sayısı 215’e ulaştı.

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