Papa Leo’nun Türkiye ziyareti tarihi belli oldu!

Vatikan’dan yapılan resmi açıklamaya göre, Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, kasım ayının sonunda Türkiye’yi, ardından aralık ayının ilk günlerinde Lübnan’ı ziyaret edecek.

Bu ziyaret, ABD kökenli ilk Papa olan Leo’nun İtalya dışına yaptığı ilk resmi seyahat olacak. Vatikan Sözcülüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, Papa’nın Türkiye ziyaretinin 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceği, ardından 30 Kasım - 2 Aralık arasında Lübnan’a geçeceği belirtildi.

27-30 KASIM TARİHLERİNDE TÜRKİYE’DE OLACAK

Papa Leo’nun Türkiye temaslarının Ankara ve İstanbul’da gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyaret programının ayrıntıları henüz açıklanmadı ancak Vatikan kaynakları, Papa’nın temaslarında barış, diyalog ve dini hoşgörü mesajlarına vurgu yapacağını bildirdi.

Ziyaret kapsamında Papa’nın, Orta Doğu’daki Hristiyan toplulukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmesi ve bölge barışı için çağrılarda bulunması bekleniyor.

Türkiye ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkiler, 1959 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Vatikan ziyareti sırasında temelleri atılarak 11 Nisan 1960’ta resmen kurulmuştu. Bu adım, iki devlet arasında karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasının da yolunu açtı.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği 1962 yılında faaliyete geçti. O tarihten bu yana ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle ve kültürel iş birlikleriyle gelişmeye devam etti.

Papa Leo’nun ziyareti, Vatikan liderlerinin Türkiye’ye yaptığı beşinci ziyaret olacak. Türkiye’ye ilk Papa ziyareti 1967 yılında VI. Paul tarafından gerçekleştirilmişti. Ardından 1979’da Papa II. Jean Paul, 2006’da Papa XVI. Benedikt ve 2014’te Papa Francis Türkiye’ye gelmişti.